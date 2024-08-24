В Инфоцентре COP29 состоялось мероприятие «Переход к экологически чистому образу жизни»

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В Инфоцентре COP29 на Приморском бульваре в Баку состоялось мероприятие «Переход к экологически чистому образу жизни», которое проводилось Азербайджанской операционной компанией COP29 при организации Министерства экологии и природных ресурсов и поддержке волонтеров.

Акция была направлена на сокращение использования пластиковых отходов и популяризацию переработки. Жители столицы сдали для утилизации такие бытовые отходы как пластик, бумага и батареи. В рамках мероприятия был проведен мастер-класс по созданию экосумок, которые помогли бы снизить использование пластиковых пакетов.