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Делегация ХАМАС прибудет в Каир для участия в переговорах по Газе

Делегация ХАМАС прибудет в Каир для участия в переговорах по Газе

Делегация палестинского движения ХАМАС прибудет в субботу в Каир для участия в консультациях посредников о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

15-16 августа в Дохе состоялся новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам переговоров отмечалось, что они прошли в позитивной атмосфере. В ходе консультаций США при поддержке Катара и Египта представили предложение, которое позволит уменьшить разногласия между ХАМАС и Израилем. Однако движение заявило, что новая американская инициатива учитывает только интересы Израиля.

Советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил ТАСС, что следующий раунд консультаций по Газе намечается в Каире «в ближайшие дни». Египет до сих пор не назвал точную дату проведения в Каире нового раунда переговоров.

Ранее сообщалось, что директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа и руководитель Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар прибыли в Каир для продолжения переговоров по освобождению заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

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