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Украина нанесла удар дронами по Воронежской области (фото, видео)

Украина нанесла удар дронами по Воронежской области (фото, видео)

В Воронежской области РФ в результате атаки беспилотниками начался пожар, вызвавший детонацию «взрывоопасных объектов». Об этом сообщают российские СМИ.

По словам губернатора области Гусева, атаковавшие область дроны якобы были уничтожены средствами противовоздушной обороны, пожар и детонация «взрывоопасных объектов» начались в результате падения обломков. Где именно начался пожар и что детонирует, губернатор не уточнил.

Он утверждает, что пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено.

По информации сразу нескольких российских каналов, в Острожске горит склад боеприпасов.

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