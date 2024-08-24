ВОЗ призовет мировое сообщество выделить миллионы на борьбу с оспой обезьян

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Борьба с оспой обезьян (mpox) потребует финансирования в размере $135 млн в течение шести месяцев.

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

Выступая в Женеве на брифинге для дипломатических миссий, он сказал, что необходимы «комплексные и скоординированные международные действия» в связи с распространением mpox.

«Чтобы профинансировать эту работу и как можно быстрее остановить вспышку, по нашим первоначальным оценкам, стратегический план обеспечения готовности и реагирования потребует примерно $135 млн в течение следующих шести месяцев для острой фазы вспышки». «Эта сумма, вероятно, увеличится по мере обновления плана в свете роста потребностей», считает Гебрейесус.

Призыв ВОЗ к мировому сообществу о выделении средств будет опубликован в начале следующей недели. «Мы призываем доноров предоставить необходимые ресурсы и благодарим тех, кто уже дал обещания ВОЗ и другим партнерам», – отметил гендиректор. По его словам, ВОЗ в 2024 году выделила на борьбу с mpox около $1,5 млн из своего резервного фонда для чрезвычайных ситуаций и планирует направить на эти цели больше средств в ближайшие дни, «пока не поступит финансирование от доноров».

Гебрейесус напомнил, что с «начала глобальной вспышки mpox в 2022 году в ВОЗ поступили сообщения о более чем 100 тыс. подтвержденных случаев заболевания». Вирус циркулирует по всему миру «на низком уровне», однако в Африканском регионе «произошел беспрецедентный рост и географическое расширение» распространения болезни, предупредил гендиректор. Сейчас передача вируса сосредоточена в Демократической Республике Конго (ДРК), на которую приходится 90% случаев заболевания, зарегистрированных в 2024 году. В этом году зафиксировано более 16 тыс. случаев с подозрением на mpox, умерли 575 человек.