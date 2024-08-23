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В Сирии возобновилось российско-турецкое совместное патрулирование

В Сирии возобновилось российско-турецкое совместное патрулирование

Министерство обороны Турции вслед за Минобороны РФ сообщило о возобновлении мероприятий по совместному с Россией военному патрулированию в Сирии.

«Была возобновлена деятельность совместного сухопутного патруля Турции и Российской Федерации с участием четырех транспортных средств [с турецкой стороны], двух [БТР] Pars, двух [бронеавтомобилей] Kirpi и 24 человек личного состава. Деятельность объединенного сухопутного патруля осуществляется в соответствии с сочинским соглашением и принципами его реализации, подписанными Турцией и Российской Федерацией 22 октября 2019 года. В дальнейшем планируется продолжить эту совместную деятельность с целью демонстрации турецко-российского сотрудничества в борьбе с терроризмом», – говорится в заявлении Минобороны Турции.

Отмечается, что совместные мероприятия прошли 22 августа. Ведомство добавило, что «первое совместное наземное патрулирование было проведено 1 ноября 2019 года» и продлилось до 5 октября 2023 года, когда «было прекращено из-за ситуации с безопасностью в регионе».

В качестве целей совместных с РФ мероприятий Минобороны республики указало «обеспечение безопасности границ Турции и гражданского населения в регионе, установление стабильности на севере Сирии, выявление пунктов, штабов и военных структур террористической организации РПК/СНС (курдские Рабочая партия Курдистана, «Силы народной самообороны», признанные в Турции террористическими).

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