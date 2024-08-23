Маск заявил, что через 10 лет импланты Neuralink будут у миллионов людей

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Илон Маск заявил, что в течение следующих 10 лет миллионы людей будут пользоваться мозговыми имплантами Neuralink, сообщают СМИ.

«Если все пойдет хорошо, то в течение нескольких лет у сотен человек будет Neuralink, возможно, в течение 5 лет он будет у десятков тысяч, в течение 10 лет он будет у миллионов», – написал миллиардер в X (ранее Twitter).

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года, занимается разработкой чипов, которые можно будет вживлять в человеческий мозг. Миллиардер считает, что подобные устройства позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться управлять компьютером при помощи силы мысли.

28 января компания Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. В начале августа Маск сообщил, что имплант был внедрен второму пациенту. Устройство позволяет парализованному человеку управлять компьютером.