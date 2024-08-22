Пашинян посоветовал Мирзояну оставить в покое баранов и заняться дипломатией

320 Просмотров

На заседании правительства Армении премьер Пашинян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян поспорили о программе развития скотоводства. Мирзоян предложил субсидировать половину цены на скот, чтобы передавать его сельчанам, но Пашинян раскритиковал идею, заявив, что государство не может заниматься скотоводством, и посоветовал МИДу сосредоточиться на своих задачах.

«Где государство будет держать это поголовье? Его половина умрет. Это значит, что государство должно хотя бы неделю заняться скотоводством. И кто это будет делать? МИД пусть лучше занимается своими делами», — раскритиковал идею Мирзояна Пашинян.