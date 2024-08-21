Подразделения войск ПВО ВВС Азербайджана подняты по тревоге (видео)

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В соответствии с планом подготовки на текущий год, проводятся тактико-специальные учения с радиотехническими подразделениями войск ПВО Военно-воздушных сил.

Как сообщает Минобороны, согласно плану, поднятые по тревоге подразделения были приведены в состояние боевой готовности и выполнили действия по своевременному обнаружению малогабаритных, маловысотных, низкоскоростных целей и передаче подразделениям сведений о них.

Основной целью проведения учений является совершенствование практических навыков управленческого состава при отражении внезапных воздушных атак условного противника, а также изучение способов эффективного использования боевых возможностей радиотехнических средств и средств связи в различных, в том числе сложных погодных, наземных и радиоэлектронных условиях.

