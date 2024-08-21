Назван виновник прорыва ВСУ границы в Курской области

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Генерал-полковник Александр Лапин, назначенный 15 мая начальником Ленинградского военного округа, был назван одним из виновников прорыва границы в Курской области, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в российских спецслужбах. По данным издания, весной Лапин распустил межведомственный совет по защите Курской области, что ослабило оборону региона. Этот совет объединял военных и силовиков.

WSJ отмечает, что неясно, мог ли межведомственный совет помочь организовать более скоординированный ответ на вторжение ВСУ. Однако отсутствие единого органа, отвечающего за защиту, привело к хаотичным и неэффективным действиям Москвы по вытеснению украинских сил.

Ранее Лапин был главой штаба Сухопутных войск и командовал группировкой войск «Центр» в Сирии и Украине. В октябре 2022 года его сняли с этой должности после критики со стороны Рамзана Кадырова за провалы в Красном Лимане.

В 2022 году Лапин оказался в центре внимания после того, как под камерами наградил своего сына за участие в неудачном наступлении на Сумы и Чернигов. В том же году он приставил пистолет к голове мобилизованного, чтобы заставить его вернуться на передовую.