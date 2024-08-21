Медведев прервал молчание

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При попытке договориться с Украиной Россия могла попасть в «переговорный капкан», однако после вторжения ВСУ в Курскую область перемирия между Москвой и Киевом не может быть «до полного разгрома врага». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность — переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определенном стечении обстоятельств <…> После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области все встало на свои места <…> Никаких переговоров до полного разгрома врага!» — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.

По его словам, ранее переговоры были навязаны международным сообществом. Он подчеркнул неясные перспективы, к которым могло привести перемирие в таких условиях.

«Так что пусть мерзкий ублюдок с противной мордой и растрёпанными белёсыми волосами из страны, где готовилась террористическая операция, не радуется ей. Его страна сделала много хуже подопечной им территории б. Украины: будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов. И пусть теперь несчастные украинские крепостные сладострастно целуют за это кровавые руки измывающихся над ними некрофилов – своих англосаксонских хозяев», – добавил Медведев.