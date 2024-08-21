«Медуза»: Кремль готовит россиян к «новой реальности» после прорыва ВСУ в Курскую область

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Российское издание «Медуза» сообщает, что российские «элиты» были шокированы началом операции ВСУ в Курской области, но за две недели произошла адаптация к ситуации. Кремль начал подготавливать россиян к жизни в условиях «новой реальности», где признается факт прорыва на российскую территорию, гарантируется поражение врага, и гражданам предлагается терпеливо ждать возвращения территорий.

Для усиления контроля в регионе организовали досрочное голосование на выборах губернатора, хотя муниципальные выборы могут быть отменены. Источники «Медузы» считают, что бои в Курской области могут продлиться несколько месяцев, и не исключают возможности новой волны мобилизации.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов стал главным спикером по ситуации в Курской области, поскольку ФСБ, курирующая ситуацию, предпочитает не выступать публично. В Кремле также обсуждалась возможность отставок ответственных за прорыв ВСУ, однако слухи о смене главы Генштаба Валерия Герасимова пока не подтвердились.