Харрис официально стала кандидатом в президенты от Демпартии

По итогам состоявшегося формального голосования вице-президент США Камала Харрис была утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, сообщает CNN.
Голосование прошло на крытой спортивной арене United Center, где накануне выступила сама Харрис и президент Джо Байден с супругой Джилл. Харрис поблагодарила членов съезда демократов за утверждение ее кандидатуры дистанционно.
«Я благодарю вас!» — заявила Харрис по видеотрансляции участникам съезда.
В четверг вечером (в ночь на пятницу) Харрис обратится к участникам съезда с официальной речью о принятии партийной номинации.