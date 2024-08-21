Харрис официально стала кандидатом в президенты от Демпартии

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По итогам состоявшегося формального голосования вице-президент США Камала Харрис была утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, сообщает CNN.

Голосование прошло на крытой спортивной арене United Center, где накануне выступила сама Харрис и президент Джо Байден с супругой Джилл. Харрис поблагодарила членов съезда демократов за утверждение ее кандидатуры дистанционно.

«Я благодарю вас!» — заявила Харрис по видеотрансляции участникам съезда.

В четверг вечером (в ночь на пятницу) Харрис обратится к участникам съезда с официальной речью о принятии партийной номинации.