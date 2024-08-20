Обвиненная в саботаже договоренностей Армения переводит стрелки на Россию

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В МИД Армении отреагировали на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по поводу саботажа со стороны Еревана существующих договоренностей относительно разблокировки коммуникаций в регионе.

В комментарии пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян говорится, что заявление Лаврова «не только вызывает откровенное сожаление, но и ставит под сомнение конструктивную вовлеченность Российской Федерации в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном».

«Министр иностранных дел России прекрасно осведомлен, что, кроме публичных документов, Армения не является участником какой-либо иной договоренности и, следовательно, не может их саботировать», – говорится в заявлении.

Также она подчеркнула, что Ереван подтверждает, что открытие региональных коммуникаций в рамках проекта «Перекресток мира» может состояться буквально в любой момент.

«Проект «Перекресток мира» получил положительный отклик со стороны ряда международных партнеров. Призываем коллег из МИД России не саботировать его реализацию и не подрывать усилия по достижению мира на Южном Кавказе предвзятыми заявлениями», – отметила Бадалян.