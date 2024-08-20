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Литва приступила к строительству базы НАТО у границы с Беларусью

Литва приступила к строительству базы НАТО у границы с Беларусью

В Литве началось строительство базы для немецких войск возле границы с Беларусью. Об этом сообщает Reuters.

Церемония начала строительства базы НАТО прошла на полигоне Руднинкай в 20 километрах от белорусской границы. Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкснорас оценил стоимость базы более чем в миллиард евро, назвав расходы на объект «огромной инвестицией» в экономику страны.

На базе планируется разместить четыре тысячи военнослужащих бундесвера в составе перебрасываемой в Литву бригады. «Бригада послужит гарантией для Литвы и средством сдерживания России», — заявил Вайкснорас.

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