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Курская область на грани окружения: ВСУ готовятся замкнуть «котёл»

Курская область на грани окружения: ВСУ готовятся замкнуть «котёл»

Украина близка к замыканию «котла» на реке Сейм в Курской области, где в окружении могут оказаться до 3000 российских солдат, сообщает аналитик Bild Юлиан Рёпке.

С 16 августа украинские войска начали подрывать мосты через реку Сейм на севере Глушковского района Курской области, что может изолировать группировку ВС РФ, так как район с запада и юга окружён территорией Украины. Россия в ответ организует понтонные переправы, воздушный мост и защищает оставшийся проход на востоке.

«Накануне ВСУ захватили сёла Снагость и Апанасовка, и до реки Сейм и полного окружения им остаётся около 5 км. По украинским данным, внутри «котла» остаются от 2 до 3 тысяч российских солдат», — пишет издание.

По словам Рёпке, госграница между РФ и Украиной на юге и западе «котла» укреплена для обороны, однако россиянам будет трудно удерживать позиции, если ВСУ начнут наступление с востока. Кроме того, на западе украинские войска уже пересекли границу и взяли под контроль небольшой участок российской территории площадью 15 кв. км до реки Сейм, где расположен хутор Отруба.

«У россиян остаётся два варианта: либо сражаться и защищать эту территорию, либо отступить. Оба сценария могут оказаться для них губительными», — заявил Рёпке.

Тем не менее, он отмечает, что это сражение не имеет решающего значения, поскольку неизвестно, сколько сил осталось у Украины.

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