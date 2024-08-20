Хафиз Сафиханов: 149 взрывов мин произошли за пределами линии соприкосновения

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В период с 10 ноября 2020 года, когда Азербайджан, Россия и Армения приняли трехстороннее заявление на уровне лидеров стран, по 15 августа 2024 года на освобожденных территориях произошло 226 минных инцидентов, 146 из которых за пределами бывшей линии соприкосновения.

Об этом сказал руководитель общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин» Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта по усилению международной поддержки Азербайджану в разминировании.

Он отметил, что это 66% от общего числа минных инцидентов. В результате погибли 46 человек, 214 получили ранения. Сафиханов также подчеркнул, что гуманитарное разминирование в Азербайджане проводится в соответствии со стандартами ООН: «Это означает, что 99,7% территорий должны быть полностью разминированы. В то же время, военные операции по разминированию, основанные на стандартах НАТО, предполагают очистку примерно 70% территорий».