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Состоялась встреча министров здравоохранения Азербайджана и России

Состоялась встреча министров здравоохранения Азербайджана и России

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Встреча прошла в рамках рабочего визита президента РоссииВладимира Путина в нашу страну.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Россией успешно развивается как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Был отмечен вклад взаимных визитов на высшем уровне в сфере расширения связей между нашими странами.: «Дружеские отношения между президентом Азербайджана и президентом РФ Владимиром Путиным вносят неоценимый вклад в развитие и укрепление тесного сотрудничества между нашими странами по многим направлениям. Вручение ордена «Достлуг» ректору Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Петру Глыбочко – яркое тому подтверждение».

Указав на успешное сотрудничество между странами в сфере здравоохранения, Теймур Мусаев также напомнил о визите российского коллеги в Баку в 2021 году: «В рамках визита подписано обновленное соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в области здравоохранения и медицинской науки. Документ играет важную роль в укреплении двусторонних отношений в сфере развития здравоохранения и способствует развитию медицинской науки».

Поблагодарив за теплый прием, министр здравоохранения России подчеркнул успешное сотрудничество между нашими странами. Указав на эффективное взаимодействие между Россией и Азербайджаном в области здравоохранения и медицинского образования, Михаил Мурашко подчеркнул важность деятельности Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

На встрече также были обсуждены дальнейшие направления сотрудничества.

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