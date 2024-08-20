Нигерия объявила максимальную угрозу распространения mpox

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Власти Нигерии объявили в стране максимальную угрозу распространения заболевания mpox (новое наименование оспы обезьян).

Об этом сообщил телеканал Africa24.

В стране уже отмечено 39 подтвержденных случаев mpox в 33 из 36 штатов Нигерии, заявил руководитель Нигерийского центра контроля и предупреждения болезней Джиде Идрис. Жертв пока нет.

Власти переходят на усиленное наблюдение за эпидемиологической обстановкой и устанавливают тех, кто контактировал с заразившимися, чтобы остановить распространение вируса. Принимаются меры по своевременному и скорому выявлению новых случаев, составляются планы проведения вакцинации.