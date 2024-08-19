Зеленский о тайном планировании операции в Курской области: «Это пересечение самой красной из всех красных линий»

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил в своем Telegram-канале причину тайного планирования операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России.

Он отметил, что еще несколько месяцев назад никто бы не поверил, что Украина готовит подобную операцию на российской территории.

«Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышали, что мы планируем такую операцию, как в Курской области, сказали бы, что это нереально и что это пересечение якобы самой красной из всех красных линий, которые есть в России», — написал он.

По его словам, поэтому никто и не слышал о подготовке данной операции.

Также Зеленский заявил, что, если бы западные партнеры допустили дальние удары по России, то не нужно было бы начинать операцию в Курской области.