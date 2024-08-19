Алиев: Из окна комнаты я показал Владимиру Владимировичу скалы |
Путин на переговорах с Алиевым поблагодарил Азербайджан и выразил удовлетворение итогами визита. Главное |
Путин преклонил колено на могиле Гейдара Алиева (видео) |
Пока Путин в Баку: ВС Армении устроили новую провокацию (обновлено) |
Россия и Азербайджан обсуждают открытие генконсульства в Карабахе |
Блинкен: Это решающий момент |
В Баку и Абшеронском районе временно прекратят водоснабжение |
Армяне открыли огонь в Нахчыванском направлении |
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Владимиром Путиным у себя дома. Фотографии, видео |
Главное Мир

Зеленский о тайном планировании операции в Курской области: «Это пересечение самой красной из всех красных линий»

Зеленский о тайном планировании операции в Курской области: "Это пересечение самой красной из всех красных линий"

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил в своем Telegram-канале причину тайного планирования операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России.

Он отметил, что еще несколько месяцев назад никто бы не поверил, что Украина готовит подобную операцию на российской территории.

«Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышали, что мы планируем такую операцию, как в Курской области, сказали бы, что это нереально и что это пересечение якобы самой красной из всех красных линий, которые есть в России», — написал он.

По его словам, поэтому никто и не слышал о подготовке данной операции.

Также Зеленский заявил, что, если бы западные партнеры допустили дальние удары по России, то не нужно было бы начинать операцию в Курской области.

Теги:
Из этой рубрики
Зеленский о тайном планировании операции в Курской области: "Это пересечение самой красной из всех красных линий"
Мир

Зеленский о тайном планировании операции в Курской области: «Это пересечение самой красной из всех красных линий»

2024/08/19, 23:07
Лукашенко не исключает, что Зеленского ликвидирует Буданов
Мир

Лукашенко не исключает, что Зеленского ликвидирует Буданов

2024/08/19, 22:31
ВОЗ утвердила рекомендации по противодействию вспышке mpox в Африке
Мир

ВОЗ утвердила рекомендации по противодействию вспышке mpox в Африке

2024/08/19, 22:13
Израиль принял новое предложение США по урегулированию в Газе
Мир

Израиль принял новое предложение США по урегулированию в Газе

2024/08/19, 21:39
Байден пропустит выдвижение Харрис кандидатом в президенты США
Мир

Байден пропустит выдвижение Харрис кандидатом в президенты США

2024/08/19, 21:27
Лавров: Зеленский не решился бы на атаку на Курскую область без поручения США
Мир

Лавров: Зеленский не решился бы на атаку на Курскую область без поручения США

2024/08/19, 17:12
Премьер Индии отказался быть посредником
Мир

Премьер Индии отказался быть посредником

2024/08/19, 16:40
Берлин заявил, что обменивается с Москвой данными о подрывах "Северных потоков"
Мир

Берлин заявил, что обменивается с Москвой данными о подрывах «Северных потоков»

2024/08/19, 15:50
Доходы Грузии от туризма продолжают расти
Мир

Доходы Грузии от туризма продолжают расти

2024/08/19, 15:38