Лукашенко не исключает, что Зеленского ликвидирует Буданов

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что президента Украины Владимира Зеленского могут устранить украинские агенты.

Лукашенко заявил, что Зеленскому не стоит полагаться на помощь властей США или Великобритании. Он предположил, что, если Зеленский примет возможное предложение переехать на Запад, то станет для своего народа предателем.

«Да не будешь ты радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов пошлет кого-нибудь — тебя ликвидируют как предателя. Вот и все», — сказал Лукашенко.

По его словам, «надо не исключать такую возможность».