Израиль принял новое предложение США по урегулированию в Газе

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Израильская сторона приняла новое предложение США, призванное уменьшить разногласия с радикальным палестинским движением ХАМАС по вопросу прекращения огня в секторе Газа.

Об этом заявил, выступая перед журналистами в Тель-Авиве, госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Израиле.

«Во время сегодняшней очень продуктивной встречи с премьер-министром [Израиля] Биньямином Нетаньяху он подтвердил мне, что Израиль принимает предложение о преодолении [разногласий] и поддерживает его. Теперь то же самое предстоит сделать ХАМАС», – сказал Блинкен.