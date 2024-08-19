ГТК принимает меры по недопущению вируса оспы обезьян в Азербайджан

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В аэропортах и других пунктах пропуска через государственную границу Государственным таможенным комитетом (ГТК) осуществляется ряд мероприятий, направленных на предотвращение заражения вирусом оспы обезьян через границу страны.

Об этом сообщили в Государственной таможенной комиссии, передает АПА.

«На основе данных Всемирной организации здравоохранения определены страны, подверженные риску обезьяньей оспы, и особое внимание уделяется пассажирам, въезжающим из этих стран. В пунктах пропуска через государственную границу управлением медицинской службы ГТК регулярно проводятся обучающие тренинги сотрудников таможни по особо опасным инфекциям, а в последнее время все больше внимания уделяется клиническим симптомам, путям заражения и профилактике оспы обезьян. Имеющиеся технические возможности используются для выявления пассажиров с высокой температурой в аэропортах и других пунктах пропуска через государственную границу.

Повышен уровень подготовки в связи с проведением первичного медицинского осмотра и проведением эпидемиологического обследования. В случае выявления подозреваемых в заражении последующие шаги будут предприняты совместно с Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики, Объединением по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) и соответствующими структурами в соответствии с “инструкцией по противоэпидемическим мерам против особо опасных инфекций в таможенно-пограничных пунктах пропуска Азербайджанской Республики”, – отмечается в сообщении.