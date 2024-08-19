Алиев: Из окна комнаты я показал Владимиру Владимировичу скалы |
Путин на переговорах с Алиевым поблагодарил Азербайджан и выразил удовлетворение итогами визита. Главное |
Путин преклонил колено на могиле Гейдара Алиева (видео) |
Пока Путин в Баку: ВС Армении устроили новую провокацию (обновлено) |
Россия и Азербайджан обсуждают открытие генконсульства в Карабахе |
Блинкен: Это решающий момент |
В Баку и Абшеронском районе временно прекратят водоснабжение |
Армяне открыли огонь в Нахчыванском направлении |
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Владимиром Путиным у себя дома. Фотографии, видео |
Главное Общество

ГТК принимает меры по недопущению вируса оспы обезьян в Азербайджан

ГТК принимает меры по недопущению вируса оспы обезьян в Азербайджан

В аэропортах и других пунктах пропуска через государственную границу Государственным таможенным комитетом (ГТК) осуществляется ряд мероприятий, направленных на предотвращение заражения вирусом оспы обезьян через границу страны.

Об этом сообщили в Государственной таможенной комиссии, передает АПА.

«На основе данных Всемирной организации здравоохранения определены страны, подверженные риску обезьяньей оспы, и особое внимание уделяется пассажирам, въезжающим из этих стран. В пунктах пропуска через государственную границу управлением медицинской службы ГТК регулярно проводятся обучающие тренинги сотрудников таможни по особо опасным инфекциям, а в последнее время все больше внимания уделяется клиническим симптомам, путям заражения и профилактике оспы обезьян. Имеющиеся технические возможности используются для выявления пассажиров с высокой температурой в аэропортах и других пунктах пропуска через государственную границу.

Повышен уровень подготовки в связи с проведением первичного медицинского осмотра и проведением эпидемиологического обследования. В случае выявления подозреваемых в заражении последующие шаги будут предприняты совместно с Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики, Объединением по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) и соответствующими структурами в соответствии с “инструкцией по противоэпидемическим мерам против особо опасных инфекций в таможенно-пограничных пунктах пропуска Азербайджанской Республики”, – отмечается в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
Лейла Алиева осмотрела исторические памятники в Шамахе и встретилась с семье шехида (фото)
Общество

Лейла Алиева осмотрела исторические памятники в Шамахе и встретилась с семье шехида (фото)

2024/08/19, 22:48
Алиев: Из окна комнаты я показал Владимиру Владимировичу скалы
Общество

Алиев: Из окна комнаты я показал Владимиру Владимировичу скалы

2024/08/19, 21:57
ГТК принимает меры по недопущению вируса оспы обезьян в Азербайджан
Общество

ГТК принимает меры по недопущению вируса оспы обезьян в Азербайджан

2024/08/19, 21:14
В Баку изъята крупная партия наркотиков, доставленных контрабандой из Ирана
Общество

В Баку изъята крупная партия наркотиков, доставленных контрабандой из Ирана

2024/08/19, 19:49
В Баку вынесены приговоры лицам, сотрудничавшим с армянскими спецслужбами
Общество

В Баку вынесены приговоры лицам, сотрудничавшим с армянскими спецслужбами

2024/08/19, 18:39
В Баку доставлена первая партия новых электробусов
Общество

В Баку доставлена первая партия новых электробусов

2024/08/19, 18:24
ANAMA: За неделю обезврежены 152 мины
Общество

ANAMA: За неделю обезврежены 152 мины

2024/08/19, 17:04
Путин сообщил о планах открытия в Баку российско-азербайджанского университета
Общество

Путин сообщил о планах открытия в Баку российско-азербайджанского университета

2024/08/19, 16:17
В Азербайджан доставлены тесты на выявление вируса оспы обезьян
Общество

В Азербайджан доставлены тесты на выявление вируса оспы обезьян

2024/08/19, 14:32