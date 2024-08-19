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Лавров: Зеленский не решился бы на атаку на Курскую область без поручения США

Лавров: Зеленский не решился бы на атаку на Курскую область без поручения США

Президент Украины Владимир Зеленский не решился бы на атаку на Курскую область, если бы ему это не поручили США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент опубликовал в своем Telegram-канале ведущий Павел Зарубин.

«Всем прекрасно понятно, что никогда Зеленский не решился бы на это, а это, безусловно, Зеленского решение, как он сейчас хвалится, что создает буферную зону, наносит ущерб российскому государству. Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили США», – сказал министр иностранных дел РФ.

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