Лавров: Зеленский не решился бы на атаку на Курскую область без поручения США

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Президент Украины Владимир Зеленский не решился бы на атаку на Курскую область, если бы ему это не поручили США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент опубликовал в своем Telegram-канале ведущий Павел Зарубин.

«Всем прекрасно понятно, что никогда Зеленский не решился бы на это, а это, безусловно, Зеленского решение, как он сейчас хвалится, что создает буферную зону, наносит ущерб российскому государству. Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили США», – сказал министр иностранных дел РФ.