Премьер Индии отказался быть посредником

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди может передать президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от главы России Владимира Путина в ходе грядущего визита в Киев.

По данным Bloomberg, премьер Индии «исключил возможность посредничества в прекращении войны», но согласился передавать сообщения между Путиным и Зеленским. Привезет ли он какое-то послание уже в августе, не уточняется.

«Нежелание Моди стать посредником в прекращении войны отчасти объясняется зависимостью Индии от России в плане дешевой нефти и оружия», – пишет издание.