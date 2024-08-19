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Главное Мир

Премьер Индии отказался быть посредником

Премьер Индии отказался быть посредником

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может передать президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от главы России Владимира Путина в ходе грядущего визита в Киев.

По данным Bloomberg, премьер Индии «исключил возможность посредничества в прекращении войны», но согласился передавать сообщения между Путиным и Зеленским. Привезет ли он какое-то послание уже в августе, не уточняется.

«Нежелание Моди стать посредником в прекращении войны отчасти объясняется зависимостью Индии от России в плане дешевой нефти и оружия», – пишет издание.

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