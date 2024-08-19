ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве и пообещал больше

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Вооруженное крыло ХАМАС заявляет, что несет ответственность за взрыв в Тель-Авиве в воскресенье вечером , который, по его словам, был осуществлен совместно с бригадами «Аль-Кудс» — вооруженным крылом «Палестинского исламского джихада», сообщает «Аль-Джазира».

«Бригады подтверждают, что мученические операции на оккупированных территориях будут продолжаться до тех пор, пока продолжаются массовые убийства, перемещение мирных жителей и политика убийств», — говорится в кратком заявлении бригад «Кассам».

Мужчина, перевозивший бомбу в грузовике, был убит и не был идентифицирован израильскими властями, которые вчера заявили, что расследуют инцидент как теракт. В результате взрыва, произошедшего возле синагоги, был ранен прохожий.