Россия и Азербайджан обсуждают открытие генконсульства в Карабахе

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В Карабахском регионе Азербайджана обсуждается возможность открытия генконсульства России, заявил азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюльоглу в интервью ТАСС.

«Россия выразила желание открыть консульство, поскольку у нас в России уже есть два генконсульства — в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Учитывая размеры России и количество азербайджанцев, это логично. В Азербайджане, напротив, работа консульств более ограничена, но обсуждение продолжается, и предлагаются различные варианты», — отметил Бюльбюльоглу.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил о возможной подготовке к открытию генконсульства РФ в Ханкенди. Его слова вызвали возмущение среди азербайджанской общественности.