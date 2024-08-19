Блинкен: Это решающий момент

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Последние дипломатические усилия Вашингтона по достижению прекращения огня в Газе могут стать «возможно, лучшей, а может быть, и последней возможностью» для урегулирования конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters. Он призвал все стороны довести процесс до конца.

Переговоры по прекращению огня, которые ведутся уже несколько месяцев, должны возобновиться на этой неделе в Каире после двухдневной встречи в Дохе на прошлой неделе. Блинкен подчеркнул, что США будут усиливать дипломатическое давление, чтобы добиться прорыва к концу недели.

«Это решающий момент… Время сказать ‘да’ и не искать оправданий для отказа», — отметил Блинкен перед встречей с президентом Израиля Исааком Херцогом.

Несмотря на месяцы переговоров, посредникам — Катару, США и Египту — пока не удалось устранить разногласия между сторонами, и конфликт в Газе продолжается. ХАМАС обвиняет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в срыве переговоров и задержке достижения соглашения, что подвергает израильских заложников в Газе опасности.