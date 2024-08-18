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ОАЭ запустили свой первый спутник (видео)

ОАЭ запустили свой первый спутник (видео)

Объединенные Арабские Эмираты успешно запустили первый спутник с радиолокатором с синтезированной апертурой (SAR) на низкую околоземную орбиту (LEO) с базы космических войск Ванденберг в Калифорнии (США).

Спутник принадлежит компании Bayanat AI PLC и был запущен в партнерстве с Al Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat) и ICEYE на борту SpaceX Transporter 11. Таким образом, ОАЭ сделали еще один шаг в реализации Национальной космической стратегии до 2030 года.

Спутник SAR является частью более крупной космической программы наблюдения за Землей, ее цель – создание комплексной группировки спутников для постоянного мониторинга за планетой и сбора геопространственной аналитики на основе ИИ.

Технология SAR, используемая на спутнике, позволяет получать изображения независимо от погодных условий и времени суток, в отличие от традиционных спутников, ведущих оптическую съемку. Спутниковая группировка SAR будет запущена в течение ближайших трех лет.

Таким образом, ОАЭ будут оперировать многоорбитальными спутниками и укрепят свои позиции глобального игрока в мировой индустрии космических технологий (SpaceTech). Инициатива расширит возможности страны в части раннего оповещения о стихийных бедствиях.

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