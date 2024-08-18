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Полад Бюльбюльоглу заявил о завершении своей дипмиссии в России

Полад Бюльбюльоглу заявил о завершении своей дипмиссии в России

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу в интервью ТАСС в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Баку рассказал о завершении своей многолетней дипломатической миссии в Москве.

«Я в Москве проработал 18,5 лет. Это очень много для дипломатической службы. И на этом этапе мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. Я очень надеюсь, что меня изберут, и это будет большая честь – быть первым депутатом после освобождения Карабаха. Мне бы хотелось остаток жизни – сколько пошлет Аллах – посвятить большему общению с людьми и природой своей Родины», – отметил глава азербайджанского диппредставительства.

В беседе с ТАСС он напомнил, что его отец, выдающийся советский и азербайджанский оперный певец Бюль-Бюль, родился в Шуше, в Карабахе.

«И последние годы после освобождения наших земель моя судьба вновь стала тесно связана с моей малой родиной. Дело в том, что там находится дом, где родился мой отец. И по поручению президента [Азербайджана] Ильхама Алиева я отреставрировал этот дом, который был разрушен армянскими вандалами. Теперь там функционирует дом-музей. Меня радует, что сейчас много туристов приезжают в Шушу и посещают дом-музей Бюль-Бюля. Поэтому мое решение (о выдвижении в депутаты) естественно», – продолжил дипломат.

«Бывая в Шуше, я просто отдыхаю душой. Кристально чистый воздух, замечательная природа, прекрасные люди. С моим жизненным опытом и багажом административной и дипломатической работы я могу быть полезен в новой ипостаси», – резюмировал посол.

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