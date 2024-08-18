Турецкий министр благодарит Азербайджан

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Выражаю благодарность Азербайджану за поддержку нас в борьбе с лесными пожарами в Турции. И на этот раз было проявлено наше братство, являющееся примером для мира. Это братство в очередной раз было продемонстрировано всему миру.

Об этом сказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

Министр сказал, что пожар в районах Каршияка Яманлар и Урла в Измире взят под контроль.

«Пожар в районе Гейнюк провинции Болу удалось потушить. Несмотря на сильный ветер, дующий в регионе, бригадам пожарных удалось взять пожар под контроль. В настоящее время тушение пожаров продолжается в пяти регионах. Думаю, в ближайшее время пожар в этих регионах будет взят под контроль», – сообщил министр.

Подчеркнув, что наряду с государственными предприятиями Турции, все структуры и учреждения, действующие в стране, были мобилизованы в дни пожара, министр отметил: «В эти дни мы объединились ради нашей Родины без какой-либо политической дискриминации».