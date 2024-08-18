Лукашенко: Сядьте за стол переговоров либо это закончится уничтожением Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если Киев и Москва не сядут за стол переговоров, то возникнет эскалация, которая закончится уничтожением Украины.
«Надо сесть за стол переговоров и обсуждать вопросы. Но если будет так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины», – заявил Лукашенко в интервью телеканалу «Россия».
По мнению белорусского лидера, переговоры по Украине надо начать с того, на чем они закончились в Стамбуле.
«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку – она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна… Надо сесть за стол переговоров, сразу вопрос – с чего начать. Правильно – начать с того, на чем закончили в Стамбуле», – заявил он.