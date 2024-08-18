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Лукашенко: Сядьте за стол переговоров либо это закончится уничтожением Украины

Лукашенко: Сядьте за стол переговоров либо это закончится уничтожением Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если Киев и Москва не сядут за стол переговоров, то возникнет эскалация, которая закончится уничтожением Украины.

«Надо сесть за стол переговоров и обсуждать вопросы. Но если будет так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины», – заявил Лукашенко в интервью телеканалу «Россия».

По мнению белорусского лидера, переговоры по Украине надо начать с того, на чем они закончились в Стамбуле.

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку – она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна… Надо сесть за стол переговоров, сразу вопрос – с чего начать. Правильно – начать с того, на чем закончили в Стамбуле», – заявил он.

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