Прорыв российских войск под Угледаром (обновлено)

662 Просмотров

14:31 Российские войска провели «мощный прорыв» под Угледаром в т.н. «Донецкой Народной Республике», перерезав главный путь снабжения ВСУ и заблокировав украинских военных. Об этом ТАСС заявили в силовых структурах.

«Логистика противника с северо-восточной части Угледара полностью блокирована», — сказал собеседник.

Вместе с этим он добавил, что любое движение украинских военных на этом направлении больше невозможно.

Собеседник подчеркнул, что бойцы ВС России окончательно перерезали стратегическую трассу, ведущую из города в населённый пункт Константиновка.

***

11:44 Российские военные совершили мощный прорыв под Угледаром. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской весны».

По южно-донецкому направлению солдаты перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному. Уточняется, что российские войска заняли территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская №1» и продвинулись на участке шириной до 3,53 километра на глубину до 2,12 километра. Они закрепились вдоль трассы в районе ее пересечения с балкой Икряная.