Россия потеряла в Украине еще 1170 военнослужащих

54 Просмотров

С 24 февраля 2022 по 18 августа 2024 общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 599350 человек (+1170 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

8508 (+7) вражеских танков

16480 (+7) бронемашин

17056 (+71) артиллерийских систем

1161 (+1) РСЗО

923 (+0) средства ПВО

367 (+0) самолетов

328 (+0) вертолетов

13752 (+38) БПЛА оперативно-тактического уровня

2432 (+0) крылатые ракеты

28 (+0) кораблей/катеров

1 (+0) подлодка

22992 (+79) единицы автомобильной техники и автоцистерн

2846 (+2) единиц специальной техники.