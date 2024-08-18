Россия потеряла в Украине еще 1170 военнослужащих

С 24 февраля 2022 по 18 августа 2024 общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 599350 человек (+1170 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
8508 (+7) вражеских танков
16480 (+7) бронемашин
17056 (+71) артиллерийских систем
1161 (+1) РСЗО
923 (+0) средства ПВО
367 (+0) самолетов
328 (+0) вертолетов
13752 (+38) БПЛА оперативно-тактического уровня
2432 (+0) крылатые ракеты
28 (+0) кораблей/катеров
1 (+0) подлодка
22992 (+79) единицы автомобильной техники и автоцистерн
2846 (+2) единиц специальной техники.