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Тысячи британцев потребовали компенсации из-за осложнений от вакцин от COVID-19

Тысячи британцев потребовали компенсации из-за осложнений от вакцин от COVID-19

Порядка 14 тысяч жителей Великобритании потребовали от властей выплат из-за осложнений, вызванными вакцинами от COVID-19.

Об этом пишет газета The Telegraph, ссылаясь на правительственные данные.

В материале отмечается, что более 5,5 тысячи заявлений были отклонены, в 519 случаях заявку не стали рассматривать до этапа медицинской экспертизы. Примерно тысяча британцев потребовала пересмотреть их дело. Около 350 заявок были отклонены, поскольку врачи решили, что последствия от препарата «не привели к тяжелой степени инвалидности».

Согласно информации газеты, назначенные выплаты связаны с такими заболеваниями, как инсульт, воспаление спинного мозга, сердечный приступ, лицевой паралич и чрезмерный отек конечностей. В 97 процентах случаев всех согласованных выплат пациентам вводили вакцину компании AstraZeneca.

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