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Главное Мир

Глава немецкого журнала объявил себя сторонником Путина

Глава немецкого журнала объявил себя сторонником Путина

Глава немецкого журнала Compact, который называют «правоэкстремистским», Юрген Эльзессер назвал себя сторонником президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство DPA.

«И, конечно, мне не запретят говорить, что я сторонник [президента России Владимира] Путина», — рассказал главный редактор в ходе конференции правой партии «Альтернатива для Германия» («АдГ»).

Он также раскритиковал ряд министров текущего правительства, включая главу Минобороны Бориса Писториуса за политику ФРГ в отношении России.

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