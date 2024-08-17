Глава немецкого журнала объявил себя сторонником Путина

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Глава немецкого журнала Compact, который называют «правоэкстремистским», Юрген Эльзессер назвал себя сторонником президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство DPA.

«И, конечно, мне не запретят говорить, что я сторонник [президента России Владимира] Путина», — рассказал главный редактор в ходе конференции правой партии «Альтернатива для Германия» («АдГ»).

Он также раскритиковал ряд министров текущего правительства, включая главу Минобороны Бориса Писториуса за политику ФРГ в отношении России.