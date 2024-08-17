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Блэкаут в Ливане

Блэкаут в Ливане

Крупнейшее госпредприятие Électricité du Liban, специализирующееся на производстве и распределении электроэнергии в Ливане, приостановило свою работу из-за нехватки топлива. Об этом говорится в заявлении компании.

«17 августа последняя функционировавшая электростанция в Эз-Захрани (на юге Ливана – прим. ТАСС) была выведена из строя после того, как в ее хранилищах закончились все запасы топлива», – приводит текст документа телеканал Al Jadeed. В Électricité du Liban пояснили, что в результате «электричество перестало поступать на всей территории Ливана, обесточены также основные объекты инфраструктуры страны, такие как международный аэропорт, морской порт, водяные насосы и канализационная система».

В компании пообещали «возобновить работу всех вышедших из строя электростанций соразмерно количеству топлива, которое поступит в ее распоряжение», и после этого «постепенно восстанавливать подачу электроэнергии».

Électricité du Liban контролирует 90% производства, передачи и распределения электричества в Ливане.

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