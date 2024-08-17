Лесной пожар в Измире перекинулся на жилые дома (видео)

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Пожар, начавшийся в пятницу утром в лесном массиве в турецком курортном Измире, перекинулся на жилые кварталы, ряд домов сгорели дотла, сообщает агентство İhlas (İHA).

«Пожар, начавшийся в лесном массиве в районе Каршияка в Измире, перекинулся на жилые кварталы. На место происшествия было направлено большое число пожарных и медицинских бригад. Несмотря на все действия бригад, несколько домов сгорели дотла», – пишет издание.

В тушении пожара, причина которого пока не установлена, продолжают участвовать 5 самолётов, 15 вертолётов, 46 наземных транспортных средств, 10 водовозов, 4 бульдозера и 4 наземные команды с воздуха и земли.