МККК отчитался о деятельности в Азербайджане за первую половину 2024 года

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Международный Комитет Красного Креста отчитался о своей деятельности в Азербайджане за первую половину 2024 года.

«С 1992 года Международный Комитет Красного Креста работает в Азербайджане, помогая людям, пострадавшим от вооруженного конфликта и других форм насилия. В первой половине 2024 года мы продолжили свою деятельность по оказанию гуманитарной помощи людям в сотрудничестве с нашими партнерскими организациями», – говорится в сообщении.

«Основная часть нашей работы заключалась в оказании поддержки национальным властям в выяснении судьбы людей, пропавших без вести в связи с конфликтом, повышении осведомленности об опасности мин и других неразорвавшихся боеприпасов, а также в оказании психосоциальной поддержки людям, пострадавшим от конфликта, а также тем, кто был репатриирован с Ближнего Востока .

В соответствии с нашим мандатом мы продолжили работать вместе с национальными властями, чтобы предоставить ответы семьям людей, пропавших без вести в связи с конфликтом . Было 20 должностных лиц, представляющих организации, занимающиеся эксгумацией и идентификацией человеческих останков, которые воспользовались учебными занятиями, организованными при поддержке МККК. Мы также пожертвовали различные предметы этим организациям для поддержки их работы. Около 357 домашних визитов были проведены сопровождающими во время похорон пропавших без вести людей, чьи останки были идентифицированы и переданы их семьям. Эти сопровождающие выбираются из семей пропавших без вести людей и специально обучаются МККК, чтобы оказывать поддержку семьям, скорбящим о потере своих близких.

Мы также провели мероприятия по улучшению условий жизни людей, проживающих в пострадавших от конфликта общинах Азербайджана. Около 3000 человек получили выгоду от различных проектов, таких как пчеловодство, птицеводство, умное садоводство и микроэкономические инициативы . Более 700 человек, включая выживших после подрыва на минах, членов семей жертв минных инцидентов и детей, репатриированных с Ближнего Востока, получили денежную помощь для покрытия своих потребностей.

Мы помогли нарастить потенциал волонтеров Азербайджанского Красного Полумесяца по различным темам. В свою очередь, волонтеры распространяли знания о Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца посредством сессий, проводимых в пострадавших от конфликта общинах, охватив более 2000 человек. Благодаря нашему тесному сотрудничеству с национальным обществом мы также организовали сессии по повышению осведомленности о минах и неразорвавшихся боеприпасах для около 10 000 членов общины и призвали их принять более безопасные методы.

Являясь хранителем международного гуманитарного права (МГП), мы организовали семинары и тренинги по пропаганде МГП, в которых приняли участие курсанты и офицеры Министерства обороны Азербайджана, представители государственных структур, студенты и преподаватели.

К концу июня 2024 года возможности властей Азербайджана по поддержке гуманитарных нужд населения возросли. Поэтому мы завершили нашу текущую деятельность в Барде и закрыли офис. Наш офис в Баку продолжает фокусироваться на розыске людей, пропавших без вести в связи с конфликтом, повышении осведомленности о загрязнении оружия, продвижении МГП, проведении мероприятий, связанных с задержаниями, и поддержке Азербайджанского Красного Полумесяца», – отмечает МККК.