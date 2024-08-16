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Новый вирус выявлен и в Пакистане

Новый вирус выявлен и в Пакистане

Первый случай инфицирования вирусом оспы обезьян в 2024 году подтверждён в Пакистане, сообщает Reuters.

Вирусная инфекция выявлена ​​у пациентов, прибывших из ОАЭ.

Ранее первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африки, был зарегистрирован в Швеции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что эпидемия распространилась не только на Демократическую Республику Конго, но и на соседние страны — Бурунди, Кению, Руанду и Уганду.

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