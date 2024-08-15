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Украина анонсировала эвакуацию россиян из Курской области на свою территорию

Украина анонсировала эвакуацию россиян из Курской области на свою территорию

Украина анонсировала эвакуацию россиян из Курской области на свою территорию.

Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которым нужна гуманитарная помощь или же хотят эвакуироваться в Украину», – написала она.

Верещук отметила, что из-за ухудшения гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области РФ, Украина должна быть готова к приему российских беженцев

«В пределах указанной зоны находятся гражданские россияне. Они находятся под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает», — заверила Верещук.

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