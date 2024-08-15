Украина анонсировала эвакуацию россиян из Курской области на свою территорию

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Украина анонсировала эвакуацию россиян из Курской области на свою территорию.

Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которым нужна гуманитарная помощь или же хотят эвакуироваться в Украину», – написала она.

Верещук отметила, что из-за ухудшения гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области РФ, Украина должна быть готова к приему российских беженцев

«В пределах указанной зоны находятся гражданские россияне. Они находятся под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает», — заверила Верещук.