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В России обиделись на Армению из-за «искажения роли РФ» в новых учебниках по истории

В России обиделись на Армению из-за "искажения роли РФ" в новых учебниках по истории

Российский МИД указал на «искажение роли России» в новых учебниках по истории в Армении, призвал власти страны не «смотреть сквозь пальцы» на это и не допустить такого учебного пособия в школах. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте дипведомства.

В МИД РФ обратили внимание «на крайне сомнительное содержание учебника по истории для 8-х классов армянских школ», текст которого опубликован на официальном сайте подведомственной структуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. В одной из глав нового пособия под провокационным названием «Насильственное присоединение Восточной Армении к России» в искаженном виде изложены события на Южном Кавказе конца XVIII – начала XIX века. В частности, ревизии подверглись оценки итогов русско-персидской войны 1826-1828-х годов. Туркманчайский мир назван не иначе как «аннексией» Восточной Армении, указали в российском МИД.

«Такая подача способна вызвать оторопь у любого историка. Если почитать серьезные источники, в том числе армянские, можно увидеть совершенно другие подходы к мирному договору 1828 года. До последнего времени в республиканских учебниках он оценивался как имеющий «колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности». Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов. Речь об очередной беззастенчивой попытке переписать нашу общую историю, – подчеркнули в дипведомстве. – Рассчитываем, что армянские власти не допустят передачи подобного учебника в школы, а также впредь не будут «смотреть сквозь пальцы» на такого рода бесцеремонные попытки исказить наше общее прошлое».

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