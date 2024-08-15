Зеленский предложил ратифицировать Римский статут, но не признавать юрисдикцию МУС в отношении украинцев

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Украинский президент Владимир Зеленский предложил Верховной раде ратифицировать Римский статут.

Как предусматривает проект закона, Украина ратифицирует Римский статут, но в течение семи лет после ратификации не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении украинцев по совершению преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута.

В то же время Зеленский внес законопроект №11484, который предусматривает дополнение статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Украины, связанных с международными преступлениями, в соответствии с положениями Римского статута МУС.