Глава «Моссада» возглавит делегацию Израиля на переговорах по Газе

Представители Израиля направятся 15 августа на переговоры об урегулировании ситуации в секторе Газа.
Решение утвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утвердил завтрашний отъезд израильской делегации в Доху», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Нетаньяху также утвердил мандат на ведение переговоров.
Директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа будет возглавлять делегацию, заявил ТАСС Дмитрий Гендельман, советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху.