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Глава «Моссада» возглавит делегацию Израиля на переговорах по Газе

Глава "Моссада" возглавит делегацию Израиля на переговорах по Газе

Представители Израиля направятся 15 августа на переговоры об урегулировании ситуации в секторе Газа.

Решение утвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утвердил завтрашний отъезд израильской делегации в Доху», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нетаньяху также утвердил мандат на ведение переговоров.

Директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа будет возглавлять делегацию, заявил ТАСС Дмитрий Гендельман, советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

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