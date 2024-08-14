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В Азербайджане ведется расследование из-за повышения цен интернет-провайдерами

В Азербайджане ведется расследование из-за повышения цен интернет-провайдерами

Началось расследование по факту злоупотреблений со стороны интернет-провайдеров.

Как сообщает Государственная Служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, выявлены случаи установления новых тарифов на интернет-услуги на коллективной основе, одинаковых цен за те же услуги (одинаковые скорости и пакеты) и этот процесс осуществляется интернет-провайдерами, действующими в стране, в согласованном порядке.

В сообщении отмечается, что началось расследование с целью предотвращения фактов злоупотребления, ограничения возможностей выбора клиентов. Госслужба адресовала участникам рынка письма-запросы, проведен ряд встреч и запрошена соответствующая информация.

В соответствии с результатами расследования будут приняты соответствующие законодательные меры.

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