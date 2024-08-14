Азербайджан и Грузия создали совместное железнодорожное предприятие

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ЗАО «Азербайджанские железные дороги“ создало совместное предприятие с грузинской компанией BTKI Railways. Об этом написал председатель акционерного общества Ровшан Рустамов в своем аккаунте в социальной сети Х.

Он отметил, что новое предприятие будет заниматься эксплуатацией и управлением инфраструктуры участка Марабда-Карцахи железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), а также грузоперевозками по БТК.

«Совместные усилия Азербайджана и Грузии в рамках компании будут направлены на усиление региональных транспортных связей, в частности, потенциала Среднего коридора», – добавил председатель.