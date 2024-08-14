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NYT узнала об опасениях в США из-за учений России и Китая

NYT узнала об опасениях в США из-за учений России и Китая

Растущее взаимодействие России и Китая в военной сфере вызывает обеспокоенность в Вашингтоне, хотя армии обеих стран «далеки от такой же интеграции», как Вооруженные силы США с союзниками по НАТО, пишет The New York Times со ссылкой на военных экспертов.

По их мнению, российско-китайские учения в Южно-Китайском море с боевыми стрельбами стали наиболее ярким выражением сотрудничества президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, проводя их, страны «пытались бросить вызов своему главному геополитическому сопернику — Соединенным Штатам».

Маневры «Морское взаимодействие — 2024» прошли 15–17 июля в китайском порту Чжаньцзян. Как сообщали в Минобороны, экипажи должны были отработать противовоздушную оборону и задачи по спасению на море, а также провести противолодочное учение.

Из-за российско-китайских маневров в Вашингтоне есть сомнения, смогут ли США одержать победу в гипотетической войне, где будут противостоять объединенным силам Китая и России, пишет NYT. Американские военные рассматривали сценарии конфликтов с Китаем и Россией по отдельности, поскольку «совместная борьба двух ядерных государств» долгое время казалось им маловероятной.

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