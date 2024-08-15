Кто подпитывает перевороты в различных регионах мира?

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Бангладеш – Грузия. Вот скажите, где здесь геополитическая связка? Затруднительно? Да, на первый взгляд, она не просматривается, тем более что эти страны расположены на разных географических широтах. Но, с другой стороны, сегодня они практически рядом – в свете явных планов внешних сил видоизменить политическую ситуацию в этих странах. Вернее, в Бангладеш изменения уже произошли. Свергнута экс-премьер Шейх Хасина, которая, согласно различным источникам, обвинила в создании дестабилизационной ситуации в стране, приведшей к ее вынужденному уходу с занимаемого поста, США. Как отмечается в этой связи, причиной отставки Шейхи Хасины стал ее отказ от реализации просьбы США о создании военной базы на подконтрольном Дакке острове Сен-Мартен, расположенном в Бенгальском заливе. Говоря иными словами, речь шла о предложении Вашингтона Дакке отказаться от суверенитета над островом и передачей Бенгальского залива практически «в собственность» США.

Правда, ее сын и советник экс-премьера дезавуировал распространенную информацию, сообщив, что его мать не обвиняла США в разжигании протестов, а пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер высказалась в том духе, что любые слухи о причастности США к смене власти в Бангладеш – «обыкновенная ложь», ведь налицо – «выбор народа». Вопрос однако совершенно не в том, озвучила обвинения в адрес Белого дома непосредственно Шейх Хасина или это от ее имени сделали приближенные. Главное, что информация о планах создания военной базы обнародована. Причем сторонники именно такого взгляда на вещи обращают внимание на практическую поддержку происшедшего в Бангладеш Вашингтоном и Брюсселем, которые положительно восприняли первоначальные обещания военных, практически взявших власть в свои руки, о создании ими условий для формирования временного правительства. Сделано это было устами руководителя пресс-службы Госдепа Мэтью Миллера и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, призвавшего обеспечить «упорядоченный и мирный переход к демократически избранному правительству при полном уважении прав человека и демократических принципов». Вот так вот – в устах лидеров США и Евросоюза – исключительно соблюдение прав человека и демократических принципов. И не беда, что в реалии в Бангладеш произошел переворот, вызванный нежеланием экс-правительства отказываться от суверенитета страны.

Теперь, на этой ноте, направляемся в Грузию, которую в последние дни удостоили своим вниманием американские политики: сенатор Джинн Шахин (Демократическая партия) и конгрессмен Майк Тернер (Республиканская партия). Здесь сходство с ситуацией в Бангладеш просматривается лишь в одном: на пресс-конференции по итогам визита Шахин назвала «абсолютной ложью» любые заявления по поводу планирования правительством США переворота в Грузии. Но при этом ею было подчеркнуто, что Вашингтон всегда поддерживал «демократические цели в Грузии, экономическое развитие, желания грузинского народа», однако «незаинтересованность премьер-министра Ираклия Кобахидзе в продолжении таких отношений вызывает разочарование».

Вот спрашивается, не с больной ли головы на здоровую? Разве не госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля озвучил решение американской администрации приостановить программу оказания помощи Тбилиси в размере более 95 млн долларов? Не Евросоюз ли объявил о заморозке 30 млн евро, планировавшихся для выделения Министерству обороны Грузии? А если взглянуть чуть глубже и вспомнить, что предлогом для данных антигрузинских шагов была названа «недемократичность» принятого парламентом Грузии Закона «О прозрачности иностранного влияния»?

Давайте обратим внимание еще раз – избранники грузинского народа, парламентарии на законодательном уровне принимают закон, к тому же в рамках парламента, выборы в которой практически всеми наблюдателями были признаны справедливыми. И принятие данного документа становится основанием для обвинения властей Грузии в недемократичности и нарушении прав человека.

А где же логика? Справедливость? В Бангладеш происходит переворот. Власть берут в свои руки военные, и это никого на Западе не шокирует, т.к. всего лишь объявление военных о готовности к формированию временного правительства называется в Вашингтоне и Брюсселе чуть ли не высшим пилотажем демократии и соблюдением прав человека. А принятие законно избранным парламентом Грузии документа в интересах страны оказывается в восприятии этих же западных центров проявлением антидемократичности.

Так что это, если не двойные стандарты? Ведь Вашингтон и Брюссель готовы преподносить для мировой общественности одно и то же событие, но происходящее в различных регионах мира, под в коорне противоположными формулировками. С одной стороны, переворот оказывается проявлением прав человека. А закон, принятый парламентом, становится нарушением демократических норм.

Вот так Вашингтон и Брюссель подразделяют весь мир на «своих» и «чужих». Когда можно спокойно закрыть глаза на вопиющие нарушения международного права в одном государстве, параллельно чему демократические принципы, соблюдаемые в других странах, представить в совершенно ином контексте. Но такой путь не может приносить постоянный успех США или Франции. Мировое народонаселение давно уже не безмолвствует, а опыт Азербайджана однозначно доказал: историческая справедливость вполне достижима, да еще и на основе соблюдения международного права. Так что пора бы Вашингтону и Брюсселю осознать: мир меняется, и на мировой площадке появляются новые центры силы, с мнением которых уже в ближайшее время им придется считаться.

Теймур Атаев