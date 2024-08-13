Британия не разрешала Украине использовать Storm Shadow для атаки на Курскую область

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Великобритания не давала Украине разрешение на использование дальнобойных ракет Storm Shadow при атаке на Курскую область.

Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии британского премьер-министра.

«Позиция Великобритании не изменилась. Мы оказываем военную помощь, чтобы поддержать очевидное право Украины на самооборону. Мы однозначно заявили, что предоставленное Великобританией оборудование предназначено для обороны Украины», – приводит The Daily Telegraph слова неназванного собеседника.