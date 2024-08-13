Британия не разрешала Украине использовать Storm Shadow для атаки на Курскую область

Великобритания не давала Украине разрешение на использование дальнобойных ракет Storm Shadow при атаке на Курскую область.
Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии британского премьер-министра.
«Позиция Великобритании не изменилась. Мы оказываем военную помощь, чтобы поддержать очевидное право Украины на самооборону. Мы однозначно заявили, что предоставленное Великобританией оборудование предназначено для обороны Украины», – приводит The Daily Telegraph слова неназванного собеседника.