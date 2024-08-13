Иран может атаковать Израиль в течение суток

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Иранские военные могут атаковать Израиль в ближайшие сутки в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, сообщают источники Fox News. Западные страны, включая Францию, Германию и Великобританию, призвали Иран воздержаться от нападения, чтобы избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Израильские и американские чиновники сообщили Axios, что иранская армия проявляет активность, схожую с действиями перед атакой на Израиль в апреле. Напряженность в регионе усилилась после гибели Хании, и Иран, ХАМАС и «Хезболла» обвинили в этом Израиль, пообещав ответ. Тегеран рассматривает попытки убедить его не эскалировать ситуацию как бесплодные, заявляя, что «Израиль перешел все красные линии».