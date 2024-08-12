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Трамп даст интервью Илону Маску

Трамп даст интервью Илону Маску

Американский миллиардер Илон Маск возьмет интервью у кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в своей соцсети X.

Интервью запланировано на 20:00 12 августа по восточному времени (05:00 13 августа по Баку). Эфир на платформе Маска может позволить Трампу обратиться к аудитории, отличной от консерваторов, которые посещают его митинги и смотрят его интервью на Fox News. Однако подобные мероприятия на этой платформе.

«Я собираюсь провести несколько тестов на масштабирование системы в преддверии беседы», – сообщил Маск.

Интервью будет проходить в прямом эфире с использованием официального аккаунта Трампа в X. Доступ Трампа к его аккаунту был восстановлен через месяц после того, как Маск стал владельцем X.

Европейский союз направил Илону Маску письмо с требованием подвергнуть цензуре Дональда Трампа во время их предстоящего интервью.

ЕС пригрозил Маску юридическими последствиями, если он не предотвратит распространение того, что они называют «дезинформацией».

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